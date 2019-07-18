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  3. 'Süpürme-2' operasyonu! 12 kişi yakalandı

'Süpürme-2' operasyonu! 12 kişi yakalandı

'Süpürme-2' operasyonu! 12 kişi yakalandı

Mersin'de polisin torbacılara yönelik düzenlediği 'Süpürme-2' operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin torbacılara yönelik kentin çeşitli mahallelerinde düzenlediği 'Süpürme-2' adı verilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 40 polisin katıldığı, 4 narkotik köpeği, drone ve helikopterin de kullanıldığı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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