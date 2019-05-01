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  3. Şüphelinin itirafı 'torbacıyı' yakalattı

Şüphelinin itirafı 'torbacıyı' yakalattı

Şüphelinin itirafı 'torbacıyı' yakalattı

Gaziantep'te üst aramasında uyuşturucu bulunan şüphelinin itirafı üzerine gözaltına alınan sokak satıcısı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, devriye görevini yürüttükleri sırada durumundan şüphelendikleri E.K'yı durdurdu. Zanlının üst aramasında alüminyum folyoya sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan soruşturmada şüpheli, uyuşturucuyu "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcısı Y.E.B'den 30 lira karşılığında satın aldığını anlattı.

Bunun üzerine Y.E.B'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Arama sırasında zanlının evine uyuşturucu satın almaya gelen İ.C.Ş, Y.K.K. ve M.A. isimli şüpheliler de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.B, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

(AA)

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