Şüpheli ölüm! Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi´nde meydana geldi. 2274 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 1´inci katında yalnız yaşayan Şeref Erpolat´ı 1 haftadır görmeyen komşuları, dairesinden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri dairenin kapısını uzun süre çaldı ancak açan olmadı.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, balkon kapısını açarak eve girdi. Eve giren ekipler, Erpolat´ı balkon kapısına doğru hareketsiz şekilde dizlerinin üzerinde otururken gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erpolat´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan giren polis ekipleri, evde ve Erpolat´ın cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu.

Erpolat´ın 1 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Evdeki ağır koku nedeniyle ekipler, çalışmalarını maske takarak sürdürdü.

(DHA)