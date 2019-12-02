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  3. İstanbul'da İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

İstanbul'da İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

İstanbul'da İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

Fatih Aksaray'da İran uyruklu bir kişi 1 aydır kaldığı kiralık dairede ölü bulundu.

Olay, Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir  binanın ikinci katında 21:30 sıralarında meydana geldi. 34 yaşındaki Sayid Abdilharababad'ın yaşadığı daireden kötü kokuların geldiğini fark eden bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdilharababad'ın öldüğü belirlendi.  Alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü iddia edilen Abdilharababad'ın yaklaşık 1 aydır burada yaşadığı, evden gelen kötü kokuların ise evde biriken çöplerden kaynaklı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin evde incelemesi sürüyor. 

(DHA)


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