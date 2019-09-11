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  3. Şüpheli araçta ele geçirildi! Tam 361 kilo...

Şüpheli araçta ele geçirildi! Tam 361 kilo...

Şüpheli araçta ele geçirildi! Tam 361 kilo...

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 361 kilo kaçak nargile ele geçirilirken iki zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanı uygulama noktasında bir otomobilden şüphelendi. Durdurulan otomobilde yapılan aramada bagajda 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis, otomobilde bulunan H.K ve M.M. adlı şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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