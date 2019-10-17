Süper Loto sonuçları saat kaçta çekiliyor? 17 Ekim 2019 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto sonuçları saat kaçta çekiliyor? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Ekim Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto çekilişi gerçekleştikten hemen sonra yayınlanıyor. İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen çekilişe noter eşlik ediyor. Son 4 haftadır devreden büyük ikramiyenin 12 milyon TL’nin üzerinde olması bekleniyor. Sonuçlar belli olduktan hemen sonra ‘aksam.com.tr’ adresinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 17 Ekim 2019 MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

17 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde saat 21.15’de gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

10 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

10 Ekim sonuçları: 05, 12, 18, 43, 46, 49

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELER?

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.