Süper Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? Süper Loto çekiliş sonuçları 17 Eylül 2020
MPİ Süper Loto sonuçları bu akşam düzenlenen çekilişin ardından belli olacak. Para kazanma hayali olan kişilerin yakından takip ettiği Süper Loto 17 Eylül 2020 sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılıyor. Salı, perşembe ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişe noter heyeti eşlik ediyor. İsteyenler çekilişi canlı olarak ‘millipiyangoonline.com' adresi üzerinden takip edebiliyor. MPİ Süper Loto ne zaman çekiliyor?
Şans oyunlarına olan katılım devam ediyor. Süper Loto çekilişi haftada 3 kez gerçekleştirilen ve en çok tercih edilen şans oyunları arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunda son çekilişlerden kalma 19.986.445 TL devir tutarı bulunuyor. Süper Loto’nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye tutarının 21 milyon TL civarında olması bekleniyor. Peki, Süper Loto sonuçları 17 Eylül 2020 belli oldu mu?
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
15 Eylül sonuçları: 07, 08, 24, 33, 45, 46
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.