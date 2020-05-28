Süper Loto sonuçları 28 Mayıs 2020 | Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte açıklanan rakamlar...
Süper Loto 28 Mayıs 2020 sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr' adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Süper Loto oyununun 658. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 813 bin 679 lira 2 kuruşluk ikramiye devretti. Haberimiz içerisinden MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.
Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto oyununun 658. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 813 bin 679 lira 2 kuruşluk ikramiye devretti. Haberimiz içerisinden Süper Loto sonuçları 28 Mayıs 2020 şanslı rakamlarına ulaşabilirsiniz.
SÜPER LOTO 28 MAYIS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Süper Loto sonuçları 28 Mayıs: 03, 16, 26, 34, 38, 43
Süper Loto oyununun 658. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 813 bin 679 lira 2 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 191 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 309 kişi 148 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 815 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
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SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.