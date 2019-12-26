Süper Loto sonuçları 26 Aralık 2019 açıklandı mı? MPİ Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olur?
Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı! 26 Aralık Süper Loto sonuçları şanslı rakamları merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekiliş ‘millipiyango.gov.tr’ adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto’da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmadığı için 2.113.889,83 TL devir tutarı bulunuyor. Peki, Süper Loto sonuçları 26 Aralık 2019 açıklandı mı? İşte cevabı…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları bugün aratılan konular arasında yerini aldı. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler şans oyunlarına ilgi gösteriyor. İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ ve ‘aksam.com.tr’ adresinden yayınlanıyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Haberimiz içerisinden 26 Aralık 2019 Süper Loto sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz
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SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde saat 21.15’de gerçekleştirilecek. Çekilişin sonuçları yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
19 Aralık sonuçları: 02, 09, 15, 36, 44, 52
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.