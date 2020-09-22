Süper Loto sonuçları 22 Eylül 2020 açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Süper Loto sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekilişin ardından MPİ tarafından açıklanacak. Şans oyunu severler Süper Loto sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirerek para kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek. Salı, perşembe ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çekiliş noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Kolay yoldan para kazanma hayali kuran kişiler çekilişe yoğun katılım gösteriyor. Peki, Süper Loto 22 Eylül 2020 sonuçları açıklandı mı?
Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları artık yeni saatinde açıklanıyor. Süper Loto 22 Eylül 2020 sonuçları bugün yapılacak çekiliş sonrası saat 21.30’da açıklanacak. Son haftalarda 6 bilen kimse olmadığı için 21.522.308 devir tutarı bulunan çekiliş ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Milli Piyango İdaresi Süper Loto ne zaman çekiliyor?
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
20 Eylül sonuçları: 03, 04, 07, 10, 44, 47
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.