Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Süper Loto sonuçları 12 Aralık 2019

12 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Bilet sorgulama işlemi yapmak isteyenler şanslı rakamları merak ediyor. Süper Loto oyununda son 7 haftadır 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye tutarı 23 milyon TL’nin üzerine çıktı. İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen çekilişe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Haberimiz içerisinden 12 Aralık 2019 MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

12 ARALIK 2019 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu.

12 Aralık 2019 Süper Loto sonuçları: 05, 14, 26, 30, 36, 44

5 Aralık SÜPER LOTO SONUÇLARI (GEÇEN HAFTA)

5 Aralık sonuçları: 20, 26, 27, 32, 35, 53

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO OYUNU NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.