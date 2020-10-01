Süper Loto sonuçları 1 Ekim 2020 | Süper Loto çekiliş sonuçları bugün saat kaçta açıklanır?
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen çekilişin ardından açıklanıyor. Süper Loto 1 Ekim 2020 sonuçları da bu akşamki çekilişin ardından belli olacak. Toplamda 24.442.019 TL devir tutarının bulunduğu çekilişe büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği 1 Ekim Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Kolay yoldan para kazanmak isteyen şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Süper Loto 1 Ekim 2020 sonuçları için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinde 24.442.019 TL’nin sahibi aranacak. Büyük ikramiyenin yüksek olması çekilişe olan katılımı artırırken sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da açıklanıyor. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
29 Eylül sonuçları: 01, 14, 20, 31, 46, 50
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.