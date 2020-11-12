Süper Loto saat kaçta çekiliyor? MPİ Süper Loto sonuçları 12 Kasım 2020
MPİ Süper Loto sonuçları 12 Kasım Perşembe akşamı yani bu akşam gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklanıyor. 1'den 60 kadar sayı arasından çekilen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor?
Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları bugün düzenlenecek çekilişin ardından açıklanacak. Toplamda 11.149.596 büyük ikramiye tutarının bulunduğu Süper Loto talihlilerini bekliyor. Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda Dünya Piyango Birliği standartlarına uygun olarak düzenlenen çekilişin sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Dileyenler çekilişi MP TV canlı yayınından takip edebiliyor. Süper Loto 12 Kasım 2020 sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
10 Kasım sonuçları: 10, 14, 20, 35, 48, 60
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.