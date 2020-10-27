  • $8,1727
  • 9,6749
  • 501.676
  • 1152.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Süper Loto saat kaçta çekilecek? 27 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası
27 Ekim 2020 Salı 18:13 | Son Güncelleme:

Süper Loto saat kaçta çekilecek? 27 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto saat kaçta çekilecek" 27 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 32 milyon TL'yi aştı. Tüm şans oyunu takipçileri çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak izleyebilecekler.

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm şans oyunu sevenler Süper Loto saat kaçta çekilecek? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Son olarak 25 Ekim tarihinde yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 32 Milyon 793 bin 938 TL'lik büyük ikramiye devretmişti. 27 Ekim Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak takip edilebilecek.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 27 Ekim Süper Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yapılacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

<p>Alınan bilgiye göre, dün akşam Fener Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü e

İşte teröristlerin Amanoslar'a geldiği paramotor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Urartular 2 bin 750 yıl önce TOKİ tekniğini kullanmış

Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.