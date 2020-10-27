Süper Loto saat kaçta çekilecek? 27 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm şans oyunu sevenler Süper Loto saat kaçta çekilecek? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Son olarak 25 Ekim tarihinde yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 32 Milyon 793 bin 938 TL'lik büyük ikramiye devretmişti. 27 Ekim Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak takip edilebilecek.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 27 Ekim Süper Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yapılacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.