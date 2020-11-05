Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto sonuçları 5 Kasım 2020 saat kaçta açıklanacak?
5 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şanslı rakamları merak eden kişiler Süper Loto sonuçları sorgulama işlemini gerçekleştirerek para kazanıp kazanmadığını öğreniyor. Son çekilişlerde 6 bilen kimse olmadığı için 35.701.147 TL devir tutarı bulunuyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekiliş ‘MP TV' üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Süper Loto sonuçları 5 Kasım 2020 açıklandı mı?
Para kazanma hayali kuran kişilerin tercih ettiği şans oyunları arasında yer alan Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Toplamda 35.701.147 TL büyük ikramiyenin bulunduğu Süper Loto 5 Kasım 2020 sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çekiliş saat 21.30’da açıklanıyor. Süper Loto sonuçları sorgulama ve tüm detaylar haberimizde...
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da açıklanıyor. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
3 Kasım sonuçları: 10, 11, 12, 21, 25, 49
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.