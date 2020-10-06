Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto çekiliş sonuçları 6 Ekim 2020
Süper Loto'da büyük ikramiye 26.024.602'nin üzerine ulaştı. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto 6 Ekim 2020 sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Salı, perşembe ve pazar akşamları düzenlenen çekilişin sonuçları ‘MP TV' aracılığı ile ‘millipiyangoonline.com' adresi üzerinden yayınlanıyor. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor?
Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına girerek şanslı numaraları öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve Sisal Şans yetkilileri ile salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen çekiliş MP TV canlı yayını ile gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiyenin 26.024.602’nin üzerine çıkması çekilişe olan katılımı da artırıyor. İşte Süper Loto 6 Ekim 2020 sonuçları ile ilgili detaylar...
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da açıklanıyor. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
4 Ekim sonuçları: 16, 23, 29, 40, 46, 51
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.