Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto çekiliş sonuçları 1 Aralık 2020
Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi kolay yoldan para kazanmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen şans oyunları arasında yer alıyor. Bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto 1 Aralık 2020 sonuçları ile birlikte 16.439.906 TL'nin sahibi ya da sahipleri aranıyor. 1'den 60 kadar sıralı toplar arasından çekilen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor?
Süper Loto’da büyük ikramiye 16.439.906 TL’yi aştı! Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Haftada 3 kez yapılan çekiliş Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Dileyenler çekilişi ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden takip edebiliyor. 1 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde...
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?
Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
SÜPER LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinde 16.439.906 TL devreden büyük ikramiye tutarı bulunuyor.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
29 Kasım sonuçları: 03, 07, 36, 49, 50, 52
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.