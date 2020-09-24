Süper Loto ne zaman çekiliyor? MPİ Süper Loto sonuçları 24 Eylül 2020
Süper Loto 24 Ağustos 2020 sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin en çok tercih edilen şans oyunları arasında yer alan Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri noter heyeti huzurunda çekiliyor. Son çekilişlerden 6 bilen kimse olmadığı için 22.225.615 devir tutarı bulunuyor. Peki, MPİ Süper Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak?
Süper Loto’da 22.225.615 TL büyük ikramiye sahibini arıyor! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bugün gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Salı, perşembe ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları ‘millipiyangoonline.com’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. MPİ Süper Loto sonuçları 24 Eylül 2020 açıklandı mı?
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI BU AKŞAM SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
22 Eylül sonuçları: 03, 08, 33, 37, 38, 44
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.