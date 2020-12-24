Süper Loto çekilişi 24 Aralık sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto bilet sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi için yeni bir heyecan daha bugün yaşanacak. Yeni yıla girmeden önceki son iki çekilişi düzenlenecek olan "Süper Loto'nun 24 Aralık sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto bilet sonucu nasıl sorgulanır?" soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte kazandıran numalara ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) arasındaki ortaklıkla birlikte tamamen yenilenerek daha yüksek büyük ikramiye tutarına ulaşan ve her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün yapılan MP TV canlı yayınıyla belli olacak. 22 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeye sahip olan oyun için şans oyunu severlerin günün kazananı olmak isteyrek Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrası 24 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 24 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilir ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz. Detaylar şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER VAR?

Süper Loto çekiliş sonuçları Salı, Perşembe, Pazar günleri MP TV canlı yayınıyla gerçekleşiyor.