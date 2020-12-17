Süper Loto çekilişi 17 Aralık sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekilişinin 16 Aralık tarihli sonuçları bugün açıklanacak. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Büyük ikramiye tutarı geçtiğimiz çekilişten devrederken rakamın yükselmiş olması Süper Loto çekilişi oynayanlar için şans dahada artmış durumda. Sonuçlara ilişkin verileri ve yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Söz konusu çekiliş bilindiği üzere Milli Piyango Tv youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR? SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.