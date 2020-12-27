Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula MPİ 27 Aralık Süper Loto çekilişi bilet sonucu öğren

Süper Loto sonuçlarını açıklandı. Yüzlerce kişinin oynadığı oyunda kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi tarafından erişime açıldı. Vatandaşlar ' Süper Loto çekilişi ile bilet sorgulama nasıl yapılır' sorusuna yanıt aramaya başladı. En son yapılan çekilişte büyük ikramiye kazanan olmamış ve ikinci devir olmuştu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da şans oyunu tutkunları sonuçları ve diğer ikramiye bilgilerini sorguluyor. Noter huzurunda canlı olarak yapılan çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde duyuruluyor.

Süper Loto sonuçları, haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayın ve eş zamanlı olarak Youtube'dan son dakika olarak şans oyunu severlere duyuruluyor.



22 Milyon Türk Lirası'na ulaşan büyük ikramiye, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MPİ İstanbul Stüdyolarında yapılan MP TV canlı çekilişle 27 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları bugün, şans oyunu severlere saat 21.30 itibariyle duyurulacak. Bu bilgilerle birlikte kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek için heyecanla çekiliş saatini bekliyor.



SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 ARALIK)

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 27 Aralık Süper Loto sonuçları: 20 - 28 - 52 - 26 - 24 - 9

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.