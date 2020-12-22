Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta? MPİ 22 Aralık Süper Loto çekilişi bilet sonucu sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları geri sayım başladı. Çok sayıda şans oyunu sever Süper Loto'nun 22 Aralık 2020 tarihli çekilişi hakkında bilgileri araştırıyor. 22 Aralık Süper Loto haftanın üç günü çekilmektedir. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekiliş sonuçları canlı olarak Milli Piyango Tv YouTube üzerinden gerçekleştikten sonra millipiyangoonline.com üzerinden sorgulatabilirsiniz.

22 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilen çekilişin bugün saat kaçta yapılacağını sorguluyor. Öte yandan sonuçların belli olmasının ardından kupon sorgulamasının nasıl yapılacağı da araştırılıyor.

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak.

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

Süper Loto'nun heyecanla çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.