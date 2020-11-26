Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto 26 Kasım 2020 sonuçları!

MPİ Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı! Bugün yapılacak Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Son çekilişlerde 6 bilen kimse olmadığı için 15.078.649 TL devir tutarı bulunuyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından haftanın 3 günü yapılan çekilişte 1’den 60 kadar sıralı toplar arasından çekilen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. 26 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde...



MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları bu akşam saat 21.30’da açıklanacak. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SÜPER LOTO’DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinde 15.078.649 TL devreden büyük ikramiye tutarı bulunuyor.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

24 Kasım sonuçları: 13, 16, 36, 38, 43, 48

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.