Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto 13 Aralık çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı

13 Aralık Süper Loto çekiliş heyecanı başladı. Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama işlemleri ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik.



Sevilen şans oyunlarından Süper Loto 13 Aralık çekilişi için büyük heyecan yaşanıyor! Sisal Şans'ın düzenlediği çekiliş ve çekiliş sonuçları Millipiyangoonline'dan takip edilebiliyor. Canlı ve noter huzurunda yapılan çekilişe saatler kaldı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 13 ARALIK 2020

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Sisal Şans'ın gerçekleştireceği Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmas haberimizdeki yerini alacaktır.



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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sisal Şans'ın gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişleri 21:30'da haftanın 3 günü yapılıyor ve hemen ardından kazananlar Millipiyangoonline üzerinden açıklanıyor. Çekiliş sonuçları için https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden bilete dair istenen bilgilerle sonuca erişmek mümkün.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.