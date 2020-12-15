Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Süper Loto çekilişi bilet sorgulama işlemi saat kaçta

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Alınan bilgilere göre ikramiye tutarı 20 milyon TL'yi aştı. Son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen 15 Aralık Süper Loto çekilişi ile ilgili yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz..



Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam yapılacak olan çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı 20 milyon 161 bin 363 TL.

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15 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto yeni dönemde bayilerden oynanabildiği gibi www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.