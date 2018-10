Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2018 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sorgulama

Her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtan Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı mı? Haftalardır devreden Süper Loto’nun 4 Ekim tarihli çekilişine ilgi yoğun. 6 haftadır devreden Süper Loto’nun bu haftaki sonuçlarına göre 15 milyon TL ikramiye vermesi bekleniyor. 4 Ekim Süper Loto sonuçları yine her zaman olduğu gibi ilk olarak aksam.com.tr sayfalarından öğrenilebilecek. Sayfamızdan çıkan numaraları öğrenebilir, kuponunuza ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz. Süper Loto’da büyük ikramiyeyi bilmek için 54 sayı içinden 6’sını doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bu oyunda Sayısal Loto oyunundan farklı olarak devir kuralı sınırsız. Bu nedenle Süper Loto’da defalarca devir yaşanması mümkün olabilir. Böylelikle ikramiye her hafta katlanmış oluyor. İşte, Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları.

SÜPER LOTO HAFTANIN SONUÇLARI

4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 13.918.985,81 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 87 kişi 9.277,65 TL, 4 bilen 5.046 kişi 172,20 TL, 3 bilen 100.278 kişi ise 14,90 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto 27 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmadı ve 11.325.165,52 TL değerindeki ikramiye haftaya devretti. 5 bilen 86 kişi 8.811,55 TL, 4 bilen 4.497 kişi 180,90 TL, 3 bilen 94.299 kişi ise 14,90 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO OYUNU KURALLARI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Güdürlüğü tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez

Sayısal Oyunlar Çekiliş Bilgileri

On Numara, Şans Topu, Süper Loto 6/54 ve Sayısal Loto 6/49 Çekilişleri, Milli Piyango İdaresi Kızılay binasında bulunan Çekiliş Salonunda yapılmaktadır. Sayısal oyunlardan; On Numara Çekilişi Pazartesi günleri, Şans Topu Çekilişi Çarşamba günleri, Süper Loto 6/54 Çekilişi Perşembe günleri, Sayısal Loto 6/49 Çekilişi Cumartesi günleri, Yapılmaya devam edilmekte olup, saat 21.10 sularında Noter ve Çekiliş Heyeti huzurunda halka açık olarak gerçekleştirilmektedir.





Sayısal Oyunlar Kolon Bedelleri

Milli Piyango İdaresince oynatılan Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara oyunlarının kolon bedelleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

OYUNUN ADI KOLON BEDELİ

Sayısal Loto 6/49 : 1 TL.

On Numara : 1 TL.

Şans Topu 5+1 : 1 TL.

Süper Loto 6/54 : 1 TL.



İkramiye Ödemeleri

Talihliler; Milli Piyango bileti ikramiyesi 375.000 TL. ve üzeri, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara oyunu ikramiyesi 400.000 TL. ve üzeri ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (Ziyabey Cad. 1400. Sok. No.1 06520 Balgat/ANKARA) adresinden, diğer bütün ikramiyelerini aşağıda adresleri belirtilen Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden alabilirler.



Sayısal Loto 6/49, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto (Sayısal Oyunlar) oynarken nelere dikkat edilmeli?

Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,

Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.

Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.

İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.

Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.

Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.

18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.

Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?



Biletin İmzalanması

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.