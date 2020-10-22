Süper Loto 22 Ekim 2020 sonuçları açıklandı mı? MPİ Süper Loto sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?
Süper Loto'da büyük ikramiye 31.248.681 TL'yi aştı! MPİ Süper Loto 22 Ekim 2020 sonuçları ile 32 milyonu aşması beklenen büyük ikramiyenin sahibi ya da sahipleri aranacak. Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekiliş kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin tercih ettiği şans oyunları arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çekiliş Sisal Şans yetkilileri ve noter heyeti huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Süper Loto çekiliş sonuçları bugün gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. 22 Ekim Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.30’da gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. Toplamda 31.248.681 TL devir tutarının bulunduğu oyunda 1’den 60’a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 top çekilecek ve şanslı numaraları doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olacak. Süper Loto 22 Ekim 2020 sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da açıklanıyor. Çekilişin sonuçları belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
20 Ekim sonuçları: 06, 16, 30, 36, 46, 58
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.