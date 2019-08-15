Süper Loto 15 Ağustos sonuçları son dakika açıklandı mı? MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama

15 Ağustos Süper Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiyenin 30 milyon TL’ye koştuğu bu hafta nefesler tutuldu. 6 bilen numaraların hangileri olacağı merakla bekleniliyor. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştiriliyor. Son yapılan çekilişte kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlenmişti. Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı. 15 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO 15 AĞUSTOS SONUÇLARI

Süper Loto 15 Ağustos sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA ( 8 AĞUSTOS) SONUCU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 8 Ağustos’taki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez