Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak "en fazla ikinci olan takım" ünvanına açık ara sahip olan hangisidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



SÜPER LİG TARİHİNDE 22 DEFA İKİNCİ OLARAK "EN FAZLA İKİNCİ OLAN TAKIM" ÜNVANINA AÇIK ARA SAHİP OLAN HANGİSİDİR?



A: Beşiktaş



B: Fenerbahçe

C: Galatasraray

D: Trabzonspor

Doğru cevap: B Fenerbahçe