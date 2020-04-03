Sunucu Hakan Aygün tutuklandı

Bazı televizyon kanallarında sunucu olarak çalışan Hakan Aygün, sosyal medyada skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' isimli Milli Dayanışma Kampanyası'nın ardından “ey İBAN edenler” ifadeleriyle tweet atmıştı.

AYETLERLE ALAY ETTİ



Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle alay eden ve hakaret eden Aygün'ün paylaşımı tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



TWEETİ KENDİSİNİN ATMADIĞINI İDDİA ETTİ

