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  3. Sunucu Can Ataklı EBA TV'deki başörtülü öğretmeni hedef gösterdi

Sunucu Can Ataklı EBA TV'deki başörtülü öğretmeni hedef gösterdi

Sunucu Can Ataklı EBA TV'deki başörtülü öğretmeni hedef gösterdi

Uzaktan eğitimin ilk gününde sunucu Can Ataklı EBA TV'de ders veren başörtülü öğretmeni eleştiren ifadeler kullandı. Ataklı bu durumu facia olarak niteledi.

EBA TV üzerinden verilen uzaktan eğitimin ilk gününde sunucu Can Ataklı başörtülü öğretmen üzerinden yersiz eleştirilerde bulundu. Ataklı başörtülü öğretmenin milyonlarca öğrenciye yanlış bir rol model olacağını iddia etti. Ataklı canlı yayında nefret içeren ’Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' İfadelerini kullandı.

Ataklı programda "Bunu bana hele özgürlük diye anlatmayın kardeşim." diyerek başörtülü öğretmenin imajını eleştirilere tabii tuttu. Ataklı sözlerinin devamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da dahil ederek "Şimdi buraya niye onu koyuyorsun" diyerek sorguladı.

Ataklı sunucusu olduğu TELE 1 televizyonuna bu durumu facia olarak niteledi.

Sunucu Can Ataklı EBA TV'deki başörtülü öğretmeni hedef gösterdi

Sunucu Can Ataklı EBA TV'deki başörtülü öğretmeni hedef gösterdi

Sunucu Can Ataklı EBA TV'deki başörtülü öğretmeni hedef gösterdi

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