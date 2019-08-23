Sümela'dan yağmalanan eserlere takip
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Maçka’daki Sümela Manastırı’ndan kaçırılan tarihi hazinenin peşine düştü. Osmanlı döneminde Batılı arkeologlar, Cumhuriyet döneminde ise Trabzon’da görevli NATO askerlerince yağmalanıp yurtdışına kaçırılan 100’e yakın eser, 4 yıllık sıkı takip sonucu belirlendi.
Yelda GÖKDAĞ
Dünya galerilerini tarayan bakanlık, koleksiyoncu görünümündeki ajanlarını da yurtdışına gönderdi. Hazineler tarihi eser tanıtım ve müzayedelerinin yapıldığı internet portallarında da arandı. Bakanlık, uluslararası ve ikili anlaşmalar kapsamında ülkelerle temasa geçerek, Sümela Manastırı’ndan kaçırılan eserlerin iadesini isteyecek.
İade yoksa dava var
İade konusunda uzlaşıya varılamazsa, uluslararası mahkemelere başvurulacak. TBMM’ye gönderilen raporda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şu sözleri yer aldı: “... Eserlerin iadesi çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.”