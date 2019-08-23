Sümela'dan yağmalanan eserlere takip

Yelda GÖKDAĞ

Dünya galerilerini tarayan bakanlık, koleksiyoncu görünümündeki ajanlarını da yurtdışına gönderdi. Hazineler tarihi eser tanıtım ve müzayedelerinin yapıldığı internet portallarında da arandı. Bakanlık, uluslararası ve ikili anlaşmalar kapsamında ülkelerle temasa geçerek, Sümela Manastırı’ndan kaçırılan eserlerin iadesini isteyecek.

İade yoksa dava var

İade konusunda uzlaşıya varılamazsa, uluslararası mahkemelere başvurulacak. TBMM’ye gönderilen raporda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şu sözleri yer aldı: “... Eserlerin iadesi çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.”

