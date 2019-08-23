Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7731
  • 6,3914
  • 277.213
  • 95394.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sümela'dan yağmalanan eserlere takip

Sümela'dan yağmalanan eserlere takip

Sümela'dan yağmalanan eserlere takip

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Maçka’daki Sümela Manastırı’ndan kaçırılan tarihi hazinenin peşine düştü. Osmanlı döneminde Batılı arkeologlar, Cumhuriyet döneminde ise Trabzon’da görevli NATO askerlerince yağmalanıp yurtdışına kaçırılan 100’e yakın eser, 4 yıllık sıkı takip sonucu belirlendi.

Yelda GÖKDAĞ 

Dünya galerilerini tarayan bakanlık, koleksiyoncu görünümündeki ajanlarını da yurtdışına gönderdi. Hazineler tarihi eser tanıtım ve müzayedelerinin yapıldığı internet portallarında da arandı. Bakanlık, uluslararası ve ikili anlaşmalar kapsamında ülkelerle temasa geçerek, Sümela Manastırı’ndan kaçırılan eserlerin iadesini isteyecek.

İade yoksa dava var

İade konusunda uzlaşıya varılamazsa, uluslararası mahkemelere başvurulacak. TBMM’ye gönderilen raporda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şu sözleri yer aldı: “... Eserlerin iadesi çalışmaları titizlikle  sürdürülüyor.” 
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu mu?
İrem Derici: Sosyal medyadan soğudum
Can Yaman sessizliğini bozdu
'Reynmen'i kullanması yasaklandı!
9 ay sonra ilk kez tek başına ayakta
<p>Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 Favorit hava savunma sistemini, füze saldırılarına karşı test etti

Rusya S-300´ü Füze Saldırılarına Karşı Test Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Abant Gölü'nden daha büyük olacak... Doğaseverleri büyülüyor

Bir bölümü ziyarete açıldı turist akınına uğradı