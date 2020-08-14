Sümela'da 5 yıl sonra ilk Ortodoks ayini

Koronavirüs nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılmayacağı ve yönetmek üzere yardımcılarının katılacağı bildirilen ayine, Yunanistan ve Gürcistan’dan gelen 50’ye yakın turist katılacak. Ayine katılacaklar, ateş ölçümü, maske ve hijyen tedbirleriyle manastıra alınacak. Ayinin tamamlanmasının ardından, tarihi mekan, pandemi tedbirleri kapsamında ziyaret edilebilecek.

Sümela, 88 yıl aradan sonra yılda bir kez Hristiyan Ortodoksların ayin yapmasına izin verilen 2010’dan itibaren düzenlenen ayinlerin 7’ncisine ev sahipliği yapacak.