Sultangazi'de ölümde koronavirüs şüphesi: Ekipler özel kıyafetle inceledi

Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2074 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanı bodrum katında meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce İran üzerinden kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenilen Pakistan uyruklu Karim Khan, Sultangazi'de yaşayan arkadaşlarının yanına yerleşti.

Bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan Khan, 1 hafta önce rahatsızlanarak işten ayrıldı. Nefes darlığı ve yüksek ateşten dolayı evde dinlenen Khan, dün gece fenalaşarak arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Khan, daha sonra taburcu edildi. Sabah saatlerinde Pakistan'da bulunan annesini görüntülü arayarak konuşan Khan'ın kısa bir süre sonra oturduğu yerde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, paniğe kapılarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Khan'ın gece saatlerinde nefes darlığı ve yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye gittiği bilgisini alan ekipler, koronavirüs şüphesi nedeniyle özel korunaklı kıyafet giydi. Eve girerek inceleme yapan sağlık ekipleri, Khan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karim Khan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"SABAH HAYATINI KAYBETMİŞ"

Khan'ın bir arkadaşı, "Dün gece hastaneye gitmiş. Gece test yaptırmış. Sabah kalkmış annesiyle konuşmuş. Çay içmiş. 20 dakika sonra hayatını kaybetmiş" dedi.