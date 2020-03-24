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  3. Sultanbeyli'deki operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Sultanbeyli'deki operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Sultanbeyli'deki operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi

Sultanbeyli'de polis sahte maske üreten bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 milyon sahte maske ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL

Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.


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