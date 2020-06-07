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  3. Sultanbeyli'de 39 bin haneye 34 milyon lira yardım dağıtıldı
07 Haziran 2020 Pazar 01:23 | Son Güncelleme:

Sultanbeyli'de 39 bin haneye 34 milyon lira yardım dağıtıldı

Sultanbeyli'de 39 bin haneye 34 milyon lira yardım dağıtıldı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yeni tip koronavirüs (kovid-19) sürecinde ilçede 39 bin 20 haneye toplam 34 milyon 209 bin 491 lira tutarında nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyo ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak için salgının başladığı ilk günden itibaren, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın destekleriyle Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca gelen yardım taleplerini hızlı bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Kubilay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının salgın sürecinde mesai saatlerini gözetmeden çalışarak devletin şefkat elini muhtaç vatandaşlara hissettirdiğini aktardı.

Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçedeki fakir, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Kubilay, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının başladığı 11 Mart tarihinden 5 Haziran tarihine kadar ilçemizdeki 39 bin 20 haneye toplam 34 milyon 209 bin 491 lira tutarında nakdi yardım ulaştırılmıştır. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında desteklerini esirgemeyen İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e, bu çalışmalarda görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT çalışanlarına teşekkür ediyorum."
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