Sultanbeyli Sancaktepe seçim sonuçları: 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı ve Sultanbeyli Sancaktepe seçim sonuçları son durumu merak ediliyor. Sultanbeyli Sancaktepe 23 Haziran oy oranı nasıl? İstanbullu vatandaşlar 31 Mart seçimlerinin tekrarlanması nedeni ile 23 Haziran Pazar günü oy kullanmak için sandık başına gidecekler. Sancaktepe Sultanbeyli’de yaşayan vatandaşlar da seçim sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Kent genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak olan 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 21 aday arasından tercihini yapacak.

SULTANBEYLİ SANCAKTEPE 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sultanbeyli Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları henüz belli olmadı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı belli olduğu zaman haberimiz içerisinden ve aksam.com.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.

SULTANBEYLİ 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SANCAKTEPE 23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım 23 Haziran oy oranı henüz belli olmadı. Oy oranları açıklandığı zaman haberimiz içerisinden güncellenecektir.

SULTANBEYLİ COĞRAFİ DURUM VE NÜFUS

Coğrafi Durumu

1957 yılında köy, 1989 yılında belde, 3 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı kanunla ilçe olmuştur. İstanbul’un Anadolu yakasında yer alır. Yüz ölçümü 29,1 km²'dir. İstanbul’un en yüksek dağı olan 537 rakımlı Aydos Dağı ile Teferrüç Dağı arasındaki alanı doldurmakta olup Tem Karayolu ilçenin ortasından geçmektedir.

Sultanbeyli kuzeyde, güneyde ve batıda Kartal İlçesi’ne bağlı Paşaköy, Sancaktepe ilçesine bağlı Samandıra ile doğuda Pendik İlçesine bağlı Kurtköy ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 130 metredir.

Nüfus Durumu

1985 yılında 3600 nüfuslu bir köy iken, 1990 yılı genel nüfus sayımına göre ilçemizin 82.289 olan nüfusu, yeni yerleşim bölgesi olduğundan hızlı bir göç ve nüfus artışı nedeniyle 1997 yılı genel nüfus sayımına göre 144.869, 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 175.77, 2007 nüfus sayımına göre 272.800 olarak tespit edilmiştir. 2012 yılındaki nüfus kayıt sistemine göre ilçenin nüfusu 302.388 kişiye ulaşmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, Sultanbeyli’nin 2013 yılında 302 bin 388 olan nüfusu yılsonunda 309 bin 347’ye yükselmiştir. İlçe nüfusun dağılımı şu şekildedir;



Erkek: 159.326

Kadın: 150.021

SANCAKTEPE TARİHİ

Sancaktepe, ilk çağlardan itibaren mesire alanı ve yazlık sarayları ile ön planda olmuştur. Bölgede bulunan en eski yapı bir Bizans Sarayı olan I. Tiberius Konstantinos (578-582) ve Mavrikos (582-602) dönemlerinde inşa edilen Damatris Yazlık Sarayı’dır. Damatris Sarayı adını Demeter ‘Tarım Tanrıçası’ adından almıştır. Bugün kalıntıları Samandıra sınırları içindedir.

Bölgeye Türklerin ilk defa gelişi Avar Türkleri’nin İstanbul'u kuşatmasıyla VII. yüzyıl başlarında olmuştur. Türkler IX. yüzyıldan itibaren yoğun olarak Bizans topraklarında görülmeye başlamış ve Üsküdar'a kadar gelmişlerdir. Ancak bölgede kalıcı olmaları Osmanlı Beyliğinin ortaya çıkmasından sonra olmuştur. Bugünkü Sancaktepe bölgesi, 1328 yılında Orhan Gazi’nin Samandıra’yı fethi ile Türklerin eline geçmiştir. Sancaktepe’yi oluşturan iki ana unsur Samandıra ve Sarıgazi’dir.

Samandıra eski bir yerleşim yeridir. Sarıgazi köyünün ise İstanbul'un fethinden sonra kurulduğu rivayet olunmaktadır. Fethe katılan Sarı Kadı isimli kişiye buranın mülk olarak verilmesiyle bir yerleşim yeri halini almıştır.

Cumhuriyet döneminde ise 1970'lı yıllara kadar sakin bir dönem geçirdi. Sosyokültürel anlamda önemli bir değişiklik olmadı. Bu tarihlerden sonra ekonomide tarımsal üretimden sanayi üretimine doğru yönelişin hızlanmasıyla kırsal kesimden kentlere doğru hızlı bir göç başlamıştır.

En çok göç İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere doğru olmuştur. Bugünkü Sancaktepe ilçesinin bulunduğu saha da en çok göç alan iki şehrin; Kocaeli ve İstanbul’un ortasında bulunmaktadır. Dolayısıyla göç hareketlerinden en fazla etkilenen yerlerden birisi bu bölgedir. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesine paralel olarak, günümüzde bu bölgeye göç hala artarak devam etmektedir.

Bölgedeki bu sosyal ve iktisadi değişime paralel olarak 2008 yılında idari alanda değişiklik yapılarak, Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek Sancaktepe adı altında yeni bir ilçe oluşturulmuştur.

Sancaktepe Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerine göre 377.047 nüfusuyla İstanbul'un önemli ilçelerinden biri durumundadır. Şanslı coğrafyasıyla, doğa güzellikleri ve zengin bir tarihi mirasa sahip olmasıyla cazip bir yerleşim birimi olma durumu artarak devam etmektedir.