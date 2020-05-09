Sultan II. Abdülhamid 129 yıl önce yaptırmıştı... Tarihi hastanede hummalı çalışma görüntülendi
Sultan II. Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak olan hastanenin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Arnavutköy Hadımköy’de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul’un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı.
Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği hastane drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütüldüğü görüldü.
İHA