Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sultan II. Abdülhamid 129 yıl önce yaptırmıştı... Tarihi hastanede hummalı çalışma görüntülendi

Sultan II. Abdülhamid 129 yıl önce yaptırmıştı... Tarihi hastanede hummalı çalışma görüntülendi

Sultan II. Abdülhamid 129 yıl önce yaptırmıştı... Tarihi hastanede hummalı çalışma görüntülendi

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak olan hastanenin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Hadımköy’de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul’un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. 

Ayrıca hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı ve hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmalarının devam edildiği görüldü.

Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği hastane drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alanda oluşturulan inşaat sahasında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile hummalı bir çalışma yürütüldüğü görüldü. 

Ayrıca hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı ve hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmalarının devam edildiği görüldü. Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak.

İHA


Marmaray'dan ilk kez yük treni geçti

Marmaray'dan ilk kez yük treni geçti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ambulans uçak ilk kez radyoaktif ürün taşımak için havalandı

İlk yurtiçi yük treni Marmaray tünelinden geçti