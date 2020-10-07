Sultan 1'inci Mahmut tarafından yaptırıldı: Tarihi han satılıyor

1752 yılında Sultan 1'inci Mahmut tarafından yaptırılan Paşa Han, 6,5 milyon TL'ye internetten satışa çıkarıldı. Hanın sahibi Hamdullah Suphi Efeli, restorasyon için maddi yetersizlik nedeniyle hanı satmaya karar verdiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, İpek Yolu üzerinde bulunan Paşa Han döneminde otel olarak kullanılmış. Efeli'nin dedesi Seyit Ahmet tarafından 50 yıl önce alınan han, zamanla bakımsızlıktan yıprandı.

Bütün tarihi han ve hamamların İpek Yolu üzerinde olduğunu belirten Efeli, " O dönemde de han olarak kullanılmış. Bize ise atadan ve babadan kaldı. Burayı satma sebebimiz, yeterli imkanlarımız olmadığı için satmaya ya da kiralamaya karar verdik. Çünkü onarım maliyetleri yüksek. Fiyatı ise 6 milyon 500 bin lira olarak düşünüyoruz. Şu anda arayan ve ilgilenenler var" ifadelerin kullandı.

"FİYATINI DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Hanın satıldığını yeni öğrendiğini söyleyen Yasin Kars, "6,5 milyon liraya satılıyormuş. Duyunca şaşırdım. Burası iyi birinin eline geçerse değerlenebilir. Çay bahçesi, otel olabilir. İnşallah değerlenir, mahallemizde güzel bir görünüme kazanır" dedi.

Mahallede yaşayan Burak Korkmaz ise, "Fiyatını duyunca şok oldum. 6,5 milyon gibi bir fiyat söyleniyor. Sadece bir vatandaş almasın, devletimiz alırsa daha iyi olur" diye konuştu.