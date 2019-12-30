'Süleymaniye'de restorasyon hatası yok'

Dikkatli bir restoratör camideki yazılar hakkında yürüttüğü çalışma sırasında, kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığını iddia etti. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ise 2007, 2013 yıllarındaki restorasyonlarda kapılara müdahale etmediklerini, sadece temizlik ve vernikleme işlemi yapıldığını belirtti. Restorasyon çalışmalarında yanlışlık yapıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirten Sarı, “Sağ üst tablada Sad Suresi’nin 50. ayeti, sol üst tablada ise Sad Suresi’nin 49. ayeti yer alıyor, fakat kapı tablalarındaki diğer örneklerde de olduğu gibi, 50. ayetin solda 49. ayetin ise sağda olması gerekiyor. Bu durum bizim restorasyon çalışmamızdan önce de böyleydi sonra da aynı şekilde kaldı, Süleymaniye Camii restorasyonunda hata yok” dedi.

(DHA - AA)