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  3. Süleyman Toplusoy vefat etti! Süleyman Toplusoy kimdir, kaç yaşındaydı?
02 Haziran 2020 Salı 14:10 | Son Güncelleme:

Süleyman Toplusoy vefat etti! Süleyman Toplusoy kimdir, kaç yaşındaydı?

Süleyman Toplusoy vefat etti! Süleyman Toplusoy kimdir, kaç yaşındaydı"

Giyim markası Roman Mağazaları'nın ortağı iş adamı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Süleyman Toplusoy'un vefatı, iş dünyasını yasa boğdu. İpek Toplusoy ile evli olan Süleyman Toplusoy'un 3 kızı var. Kendisini kötü hisseden ve hastaneye kaldırılan Süleyman Toplusoy'un kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

Giyim markası Roman Mağazaları'nın ortağı iş adamı Süleyman Toplusoy kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisini kötü hisseden ve hastaneye kaldırılan Süleyman Toplusoy'un kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Toplusoy'un vefatı, iş dünyasını yasa boğdu.

SÜLEYMAN TOPLUSOY KAÇ YAŞINDAYDI?

Süleyman Toplusoy, 59 yaşındaydı. 3 kızı bulunan Toplusoy, İpek Toplusoy ile evliydi. Toplusoy'un Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyor.


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