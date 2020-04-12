Süleyman Soylu'nun istifası kabul edildi mi? Süleyman Soylu son dakika istifa açıklaması!

Süleyman Soylu son dakika istifa açıklaması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bunun yanı sıra Süleyman Soylu'nun istifası kabul edildi mi? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Süleyman Soylu istifası hakkında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Mİ?



Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilip edilmediği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SÜLEYMAN SOYLU SON DAKİKA İSTİFA AÇIKLAMASI!



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun” dedi.

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