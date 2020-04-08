Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır sözleri burada!

Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü? sorusu bugünün en çok merak edilen başlıkları arasında yerini aldı. Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır sözleri de yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Süleyman Çakır sosyal medya ve Google arama motorunda trend oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan karaktere ilgi büyük. İşte hakkında tüm merak edilenler..

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?



Süleyman Çakır (d. 1964 - ö. 8 Nisan 2004), Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış bir karakter.

KURTLAR VADİSİ SÜLEYMAN ÇAKIR KAÇINCI BÖLÜMDE ÖLDÜ?

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Örneğin, bazı izleyiciler Çakır karakteri diziden çıktıktan sonra diziyi seyretmeyi bırakmışlardır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur. O dönemde dizinin yönetmeni olan Osman Sınav konuya açıklık getirmiştir. Sınav, Oktay Kaynarca'nın zaten diziden ayrılacağını ama bunu dizinin işleyişi bakımından daha erkene alındığını ayrıca Oktay Kaynarca ile sorunlarının olmadığını açıklamıştır.

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"Kimse benden çalamaz"

"Asla birilerinin umudunu kırma belkide sahip oldukları tek şey o’dur.”

"Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır.”

"Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma."

"Dostun dostumdur düşmanın düşmanım.”

"Kaç ölüm adını değiştirir usta?”

"Her şeyin, zamanı var; yaşamanın, sevmenin, hatta ölmenin bile..”

"Geçmişini unutan geleceğini bulamaz …”

"Sonunu düşünen kahraman olamaz …”

"Yaşamak için yalvarmadık, ölmek için de yalvarmayız!”

"Biz belimize silahı, silahla vurulmak için koyduk …”

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. Konservatuvar zamanında TRT'de birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.

Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlugibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.