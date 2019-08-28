Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8012
  • 6,4452
  • 286.937
  • 95721.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şule Yüksel Şenler son dakika vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı?

Şule Yüksel Şenler son dakika vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı?

Şule Yüksel Şenler son dakika vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı"

“Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı?” sorusu vefat haberinin ardından araştırılıyor. Şule Yüksel Şenler ile ilgili son dakika haberinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Huzur Sokağı kitabının yazarı Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi görüyordu.

“Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı?” sorusu ile ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı? Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in vefat ettiği açıklandı. Huzur Sokağı kitabının yazarı Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi görüyordu. Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. 

ŞULE YÜKSEL ŞENLER VEFAT ETTİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER’İN KİTAPLARI

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
<p>Mardin Valiliğince ´Yükseliyoruz Mardin´ sloganıyla başlatılan projeyle Dara bölgesinde balon uçu

Mezopotamya´ya Gökyüzünden Bakış

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Esnaftan “kilometre” tavsiyeleri ve ikinci el kararnamesinin detayları

Milyonlarca insan her gün bilmeden yiyor! Meğer içinde hazine saklıymış