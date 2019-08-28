Şule Yüksel Şenler son dakika vefat etti! Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı?

“Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı?” sorusu ile ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç yaşındaydı? Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in vefat ettiği açıklandı. Huzur Sokağı kitabının yazarı Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi görüyordu. Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER VEFAT ETTİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER’İN KİTAPLARI

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki