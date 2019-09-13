Şule'nin telefon şifresi çözülemedi

Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’nden mahkemeye gönderilen yazıda telefon imajının alınamadığı bildirildi. İmaj alma işlemiyle delil sayılacak dosyalara ulaşılması planlanıyordu. Çet’in psikolojik durumunu gösterecek hastane kayıtları da dosyaya girdi. Kayıtlarda Çet’in psikolojinin bozuk olduğunu ispatlayacak herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.