Şule'nin telefon şifresi çözülemedi
Ankara’da 29 Mayıs 2018 gecesi bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversiteli Şule Çet’e ait cep telefonunun şifresi çözülemedi.
Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’nden mahkemeye gönderilen yazıda telefon imajının alınamadığı bildirildi. İmaj alma işlemiyle delil sayılacak dosyalara ulaşılması planlanıyordu. Çet’in psikolojik durumunu gösterecek hastane kayıtları da dosyaya girdi. Kayıtlarda Çet’in psikolojinin bozuk olduğunu ispatlayacak herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.