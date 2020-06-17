17 Haziran 2020 Çarşamba 11:30 | Son Güncelleme:
Şule Çet davasında karar belli oldu... Sanıklara ceza yağdı!
İstinaf Mahkemesi, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanıklar hakkında verilen kararı onadı.
İstinaf Mahkemesi, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya ‘kasten öldürmek', ‘nitelikli cinsel saldırı' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.
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