Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintileri 5 Eylül 2019 haberimizde..

Sular ne zaman gelecek? sorusu su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşanıyor. İstanbul planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla İSKİ'nin sayfasından paylaşılıyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre bazı mahallelerde 5 Eylül 2019 tarihinde farklı saat ve zamanlarda su kesintisi yapılacak. Sular ne zaman gelecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KAĞITHANE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etkilenen mahalleler: Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah,Şirintepe Mah,Çeliktepe Mah,Seyrantepe Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-09-05 12:19:12.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.