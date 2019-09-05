Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintileri 5 Eylül 2019 haberimizde..
Sular ne zaman gelecek? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirmeler İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor. İSKİ 5 Eylül 2019 Perşemebe günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki su kesintisi yapacak bölgeleri açıkladı. Yaşamın her anı için önemli olan sudan mahrum kalan vatandaşlar Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..
Sular ne zaman gelecek? sorusu su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşanıyor. İstanbul planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla İSKİ'nin sayfasından paylaşılıyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre bazı mahallelerde 5 Eylül 2019 tarihinde farklı saat ve zamanlarda su kesintisi yapılacak. Sular ne zaman gelecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
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KAĞITHANE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Etkilenen mahalleler: Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah,Şirintepe Mah,Çeliktepe Mah,Seyrantepe Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-09-05 12:19:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.