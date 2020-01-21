21 Ocak sular ne zaman gelecek? Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye su kesintisi..

Sular ne zaman gelecek? sorusu suları giden İstanbullu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesinde 21 Ocak su kesintilerine dair bilgiler paylaşıldı. Böylelikle suların ne zaman geleceği öğrenilmiş oldu. Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve 21 Ocak su kesintileri haberimizde..

21 OCAK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Tantavi Mah,Topağacı Mah,Saray Mah,Site Mah,İnkilap Mah,İstiklal Mah,Yamanevler Mah,Yenişehir Mah,Namık Kemal Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah,Armağan Evler Mah,Atakent Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Elmalıkent Mah,Esenevler Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:57:35.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küplüce Mah,Küçük Çamlıca Mah,Kısıklı Mah,Kuleli Mah,Küçüksu Mah,Yavuz Türk Mah,Çengelköy Mah,Kirazlıtepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Beylerbeyi Mah,Bulgurlu Mah,Altunizade Mah,Bahçelievler Mah,Burhaniye Mah,Güzeltepe Mah,Kandilli Mah,Cumhuriyet Mah,Ferah Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:57:35.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 11:10:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:10:54.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:41:19.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 11:18:26.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 10:22:21.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 10:52:11.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:57:35.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:57:03.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2020-01-21 10:37:40.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.