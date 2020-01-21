21 Ocak sular ne zaman gelecek? Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye su kesintisi..
Sular ne zaman gelecek? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. İSKİ berlirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak Salı günü İstanbul su kesintilerini sistesinde yayınladı. Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı haberimizde..
Sular ne zaman gelecek? sorusu suları giden İstanbullu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesinde 21 Ocak su kesintilerine dair bilgiler paylaşıldı. Böylelikle suların ne zaman geleceği öğrenilmiş oldu. Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve 21 Ocak su kesintileri haberimizde..
21 OCAK SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Ümraniye
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 11:10:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:10:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:41:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Çakmaklı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 11:18:26.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 10:22:21.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 10:52:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:57:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.1.2020 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 09:57:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-21 10:37:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.