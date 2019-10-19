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Sulama kanalına düşen otomobilini bırakıp kaçtı!

Sulama kanalına düşen otomobilini bırakıp kaçtı!

Adana'da sulama kanalına düşen kiralık otomobilin sürücüsü, suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkarak olay yerinden kaçtı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 BHJ 09 plakalı kiralık otomobil, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar'daki aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyerleri aşarak DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Suya gömülen araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)

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