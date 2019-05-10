Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9872
  • 6,7377
  • 247.503
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü boğuldu

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü boğuldu

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü boğuldu

Adana'da, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Cumali Ateş (24), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Sazaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cumali Ateş yönetimindeki otomobil, toprak yolda ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Ateş, otomobilin içinde sıkışırken, olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sualtı polisleri Ateş'i otomobilden çıkardı. Yapılan kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ateş’in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Payitaht Abdülhamid 85. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid´in yeni bölümünde nel

Payitaht Abdülhamid 85. Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

Bazda Mağaraları'ndaki gizemli tarih!